Architecture et exercice de la profession au Sénégal: L’Ordre des architectes table sur ses maux, ce vendredi L’ordre des Architectes du Sénégal (ODAS) tiendra une conférence de presse, ce vendredi 17 juin 2022. L’initiative rentre dans la dynamique de continuité de ses actions et d’évènements, devrant se dérouler pour une meilleure visibilité et une bonne défense de la profession d’architecte.

La nouvelle loi sur l’architecture et l’exercice de la profession au Sénégal préoccupe les architectes. Conscient des enjeux, l’Ordre des Architectes place sa conférence sous les thèmes : « Architecture et réglementation : une profession agressée, L’architecte face à l’art de gérer la cité et l’architecture aux architectes pour un meilleur avenir ».



Les problématiques des échanges de ce vendredi 17 se retrouvent dans ces mots. L’ordre projette d’avoir une profession réglementée, soumise à la loi. Ainsi, il a décidé de poser un regard lucide et introspectif sur ses propres problèmes. D’après Jean Augustin CARVALHO, Président de l’Ordre des Architectes du Sénégal, ce sera aussi, l’occasion d’apporter une réflexion sur les maux de la cité qui interpellent le premier acteur de l’art de bâtir.



Sous ce registre, le bureau du conseil de l’Ordre et l’ensemble de ses membres architectes attendent la presse nationale et internationale à cette adresse aux concitoyens.



