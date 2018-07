Arène nationale: Xi Jinping remet les clés à Macky Sall

Le président chinois Xi Jinping a remis symboliquement, dimanche en milieu de matinée à Pikine (banlieue dakaroise), les clés de l’arène nationale à son homologue sénégalais Macky Sall.



L’infrastructure sportive d’un coût de 32 milliards de francs CFA a été construite par la République populaire de Chine. Le complexe est dédié à la lutte traditionnelle, entre autres.



L’arène nationale d’une capacité de 25 mille places comprend différentes salles de sports (arts martiaux,boxe, haltérophilie), des espaces récréatifs, des bureaux de fédérations et clubs, des rampes de démonstration pour les lutteurs.



Accompagnés de leurs épouses, les présidents chinois et sénégalais ont visité l’infrastructure.



D’anciens lutteurs et des lutteurs en activité ont fait des démonstrations de danses et de combats devant les couples présidentiels et un public nombreux.



Le public s’est également massé le long de l’autoroute jusqu’à l’arène pour acclamer le président chinois qui achève ce dimanche une visite de deux jours au Sénégal.



Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est arrivé samedi en début de l’après-midi à Dakar, première étape d’une tournée africaine qui le mènera au Rwanda et en Afrique du Sud.



Le président chinois et son épouse ont été accueillis à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et la Première Dame Marième Faye Sall.



La délégation chinoise a eu droit aux honneurs militaires. En début de soirée, le président Xi Jinping s’est rendu au Palais de la République où il a reçu les honneurs de l’escadron montée de garde présidentielle.



De nombreux sénégalais et des ressortissants chinois ont tenu à saluer le président chinois le long du boulevard de la République.



Au Palais de la République, le chef d’Etat chinois a eu un entretien avec son homologue sénégalais. Cet entretien a été élargi aux deux délégations.



Le président sénégalais a élevé son homologue à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Lion.



APS