Argent de Hissène Habré : Abdoul Mbaye porte plainte contre Madiambal Diagne Abdoul Mbaye a finalement déposé une plainte contre Madiambal Diagne, qui l’accusait d’avoir blanchi l’argent de l’ex président tchadien, Hissène Habré, et le taxait de donner des leçons qu’il ne s’appliquait pas.

Selon Libération qui donne l’information, l'audience est fixée au 8 août prochain.



« Madiambal Diagne ne m'intéresse vraiment pas. Il oublie que j'ai été Premier ministre de Macky Sall et je l'ai entendu parler de lui en des termes peu amènes. Tout le monde connaît ses relations avec les gens au pouvoir », avait d’ailleurs menacé l’ex Premier ministre.

