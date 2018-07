Argentine : Lo Celso mis à l'écart par Messi ?

Quatre matchs et pas une seule minute sur le terrain. Alors qu'il aurait pu apporter après son excellente fin de saison au Paris Saint-Germain, Giovani Lo Celso (22 ans, 5 sélections) a été complètement oublié par Jorge Sampaoli durant la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour le journal argentin Clarin, un homme est derrière ce choix de zapper le Parisien : Lionel Messi (31 ans).



Selon le média sud-américain, l'attaquant du FC Barcelone n'est pas un grand fan de Lo Celso, gaucher comme lui et porté vers l'attaque, bien plus que Javier Mascherano, Lucas Biglia ou encore Ever Banega. Clarin va plus loin et assure que La Pulga n'a pas apprécié de se faire battre par le Francilien lors d'un tennis-ballon à l'entraînement, évoquant même un petit pont humiliant subi par le Blaugrana par son partenaire en sélection.



Info ou intox ? Difficile de le savoir. Reste qu'avec les choix parfois incompréhensibles du sélectionneur albiceleste, qui rappelons-le, a demandé conseil à Messi lors de la victoire face au Nigéria (2-1), au premier tour, rien n'est impossible...