Armée et Gendarmerie : L'âge de la retraite officiellement allongé Depuis, avant-hier mercredi 8 mai 2019, les limites d'âge des personnels militaires de l'Armée et de la Gendarmerie ainsi que ceux du Groupement national des Sapeurs-pompiers, sont officiellement allongées d'un an (01) à trois ans (03), selon les grades et catégories de fonction. Ainsi, le président de la République Macky Sall, chef suprême des Armées, a finalement donné son consentement à ce projet de loi qui dormait depuis plus de trois ans dans le parapheur de la Présidence.

Il est vrai qu'en un moment donné, l'ancien Chef d'état-major général des armées (Cemga), le général Mamadou Sow Nogass, avait fermement manifesté son désaccord de principe contre tout relèvement de l'âge de la retraite des militaires.



Finalement, le président de le République a décidé de prolonger les activités des militaires et surtout, d'harmoniser les limites d'âge des officiers subalternes. Par contre, les officiers généraux ne sont pas concernés puisqu'ils passeront tous à la deuxième section à 60 ans.

En tout cas, "Le Témoin" quotidien est convaincu que cette mesure fera des heureux dans les rangs des personnels des forces armées. Pour cause, les soldats et caporaux qui partaient à 43 ans, vont désormais faire valoir leur droit à la retraite à 46 ans. Et pour les autres catégories de militaires, à 47 ans. En ce qui concerne les sous-officiers (sergents, adjudants, adjudants-major, gendarmes, maréchaux des logis...), ils participeront entre 55 et 58 ans au lieu de 53 ou 56 ans jusqu'ici. Les officiers et officiers-subalternes de l'Armée et de la Gendarmerie à savoir les lieutenants, capitaines, commandants, chefs d'escadron, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau... eux aussi, vont aller à la retraite à 60 ans.

Comme quoi, certains officiers supérieurs en service dans l'infanterie ou la cavalerie (Bat-paras ou Bat-commandos par exemple devant partir à 59 ans, auront un rabiot d'un an.

Par conséquent tous les lieutenants, commandants et autre colonels de l'Armée, de la Gendarmerie et des Sapeurs pompiers quitterons donc les drapeaux à 60 ans. Ce, au même titre que les officiers généraux de brigade, de division et d'armée. Une seule particularité, c'est le fait que les généraux ne sont pas pris en compte dans ces mesures, dès lors qu'après leur retraite à 60 ans, ils bénéficieront en principe de cinq ans d'activités supplémentaires. Une période durant laquelle ils seront mis à la disposition du Chef de l'Etat pour d'éventuels emplois civils ou militaires tels que les postes d'ambassades et autres fonctions étatiques.

