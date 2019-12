Armée : le Général Cheikh Guèye annonce le renouvellement des armes et des équipements Le Général Cheikh Guèye, chef d'Etat major des des Forces armées a annoncé le renouvellement des armes dans l’armée avec la dotation d’armes modernes et de nouvelles tenues à toutes les unités de l’armée de terre d’ici avril 2020. Le général Cheikh Guèye qui a également annoncé de nouvelles tenues de combat a toutefois invité les soldats à plus de professionnalisme et un sens de l’honneur et du devoir dans l’exercice de leur mission, dans des propos relayés par la RFM.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos