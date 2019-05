Armée: le Président Macky Sall proroge l'âge de la retraite des soldats Le Président Macky Sall a finalement donné son consentement à propos d’un projet de décret qui dormait dans ses tiroirs depuis 3 ans. Selon "Le Témoin", le chef de l’Etat, a, en effet, décidé d’allonger l'âge de la retraite du personnel militaire et paramilitaire d'un an à trois ans, selon le grade. Selon la même source, la mesure concerne les soldats de rang et caporaux, les sous-officiers, les officiers subalternes et les officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos