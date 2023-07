Arnaque aux frais d'inscription : 9 élèves de Terminale privées du Bac 2023, réclament justice Neuf (9) élèves de terminale de l'institution Lycée Leclerc des Almadies, à Dakar, se trouvent dans une situation désespérée. Elles ont été privées de participer aux épreuves du Baccalauréat 2023. Accompagnées par l'activiste sénégalais Guy Marius Sagna, membre du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP), ces dernières en conférence de presse, ce mercredi, ont dénoncé une "arnaque" massive, liée à leurs frais d'inscription, s'élevant à un montant total de 3 322 500 FCfa. Face à cette injustice, ces candidates en colère interpellent le gouvernement sénégalais pour obtenir justice.

L'affaire qui secoue actuellement le Lycée Leclerc des Almadies, révèle un problème grave "d'abus de confiance" au sein de l'institution. Selon les témoignages des neuf (9) élèves, elles auraient remis leurs frais d'inscription à l'établissement, dans l'espoir de participer aux épreuves du Baccalauréat 2023. Malgré le règlement intégral de ces frais, elles se sont retrouvées exclues des examens, sans aucune explication valable.



Privées de la possibilité de passer le Baccalauréat, ces neuf (9) élèves se retrouvent confrontées à des conséquences dramatiques pour leur avenir académique et professionnel. Le Baccalauréat, constate-t-on, est en effet l'un des diplômes les plus importants et déterminants dans la poursuite des études supérieures et l'accès à de meilleures opportunités professionnelles. En les privant de cette chance, l'institution met en péril leurs futurs et aspirations.



Face à cette situation préoccupante, les neuf (9) élèves ont décidé de se battre pour obtenir justice. Accompagnées de l'activiste Guy Marius Sagna, elles ont choisi de rendre publique cette affaire, afin de faire connaître leur sort à la population sénégalaise et d'attirer l'attention des autorités compétentes. Lors de la conférence de presse, elles ont solennellement interpellé les ministres de la Justice et de l'Éducation nationale, pour qu'ils prennent des mesures immédiates afin de trouver une solution définitive à cette situation.



Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) s'est fortement engagé aux côtés des élèves injustement lésées. Guy Marius Sagna, en tant que membre éminent de cette organisation, a apporté son soutien aux candidates exclues du Baccalauréat. Il a également appelé à l'arbitrage des ministres de la Justice et de l'Éducation nationale, afin que la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue.



Le scandale de l'arnaque aux frais d'inscription au Lycée Leclerc des Almadies, met en évidence un problème grave d'abus de confiance au sein de l'institution, mettant ainsi en péril l'avenir académique et professionnel de neuf élèves de terminale. Les tentatives de joindre l’Institution sont restées vaines.













Birame Khary Ndaw

