Arnaque sur 53 millions F CFA: Ce que risquent ces policiers et gendarmes Les mis en cause dans l'affaire de l'arnaque à l'or seront édifiés aujourd'hui jeudi. Pape Ndongo Niang, gendarme au Gp Front de Terre, le policier Issa Faye, en service à la Sûreté Urbaine. Mamadou Diagne (les deux derniers cités sont en fuite) indicateur de la Brigade de Pikine et Cheikh Ahmet Tidiane Bâ, indicateur de police Nimzatt de Guédiawaye, et le faux marabout Serigne Djily Fall risquent le mandat de dépôt.

Le parquet a demandé leur inculpation pour association de malfaiteurs, séquestration suivie de tortures et blanchiment de capitaux… Ils ont fait l'objet de trois retours de parquet.



Dans cette affaire, rappelons que deux commerçants ont été grugés de 53 millions Fcfa dans une fausse vente d'or. Un 4e suspect nommé Mohamed Samb est activement recherché, renseigne L'Observateur.

