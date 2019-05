Arnaque via « Orange Money »: Comment un escroc a tenté de soutirer 35 000 FCfa à Leral

Le service de transfert d’argent « Orange money » est devenu le terrain favori des arnaqueurs. D’ailleurs, il ne se passe pas un mois que l’opérateur alerte par communiqué ou Sms, ses clients sur les agissements de ces escrocs. Pour la énième fois, la rédaction de votre site préféré a été leurs cibles.



Ce matin alors que l’équipe rédaction était en plein activité, un individu a appelé à la rédaction. Il se présente comme étant un certain « Monsieur Ndao de la Sonatel »,sous le numéro 77... sans plus de précision.



Ensuite, il soutient à son interlocuteur que la ligne téléphonique et Internet arrive à expiration ce jour et que dans quelques minutes, l’opérateur de téléphonie va procéder à la coupure.



Nous l'orientons vers la personne indiquée pour s’occuper de son appel. Il nous suggère de rester en ligne le temps qu’il appelle le numéro que nous venons de lui remettre avec un autre numéro, le 76 269 52 59.



Evidemment, il tient le même discours à celui-ci avant de revenir vers nous, sollicitant cette fois ci, un envoi par « Orange money ».



«Votre responsable dit qu’il n’a pas d’argent avec lui et vous demande de m’envoyer 35 000 F Cfa par Orange money », dit-il au bout du fil. Ce, alors que lui nous demandons de dire à «notre responsable » de nous appeler, l’individu se rend compte que nous avons découvert ses agissements. Il nous raccroche au nez…

