Arnaque via mobile money entre le Sénégal et le Gabon: Un étudiant gabonais escroquait ses compatriotes

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou L. Diakité est mis à la disposition du procureur pour les faits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.



L’étudiant gabonais vivant au Sénégal depuis mars dernier a escroqué tout ou partie de la fortune de ses compatriotes, également étudiants, via différents systèmes de transfert d’argent mobile money.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook