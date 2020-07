Arnaqueurs rodant autour des réserves foncières de l’Aéroport Léopold S. Senghor : la CDC détecte leur faux jeu et avertit… Des arnaqueurs rodent autour de réserves foncières de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor pour tenter de se faire du fric sur le dos des honnêtes citoyens. Détectant la menace, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à travers un communiqué parvenu à leral.net avise les personnes ciblées et reprécise le cadre.

« Nous avons été informés, depuis quelques jours, d’une démarche malintentionnée et non vertueuse de personnes proposant des lots de terrains de cette réserve foncière à d’honnêtes citoyens, sous prétexte d’être mandataires de la CDC.



La Caisse des Dépôts et Consignations informe le public qu’elle n’a mandaté aucune personne pour la commercialisation des terrains de la réserve foncière de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, dont la procédure d’immatriculation est en cours », précise le communiqué.



Il a auparavant indiqué que le Président de la République a pris dernièrement la mesure de confier à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), trente(30) hectares des réserves foncières de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff, dans l’optique de favoriser une gestion transparente et équitable qui permettra à tout citoyen d’avoir la possibilité d’accéder à la propriété.



Selon le document, la phase de viabilisation sera bientôt entamée et une communication sera faite par les services de la CDC dès le lancement de la phase de commercialisation.



Ainsi donc, la CDC invite donc les sénégalais à faire preuve de vigilance et de se rapprocher de ses services en cas de besoin d’informations.



