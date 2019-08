Arrestation à Rebeuss: Deux individus se camouflent en Burqa avec de fausses hanches et de faux seins dans une mosquée Deux individus, de nationalité sénégalaise, habillés en Burqa, avec de fausses hanches et faux seins, ont été arrêtés et placés en gare-à-vue, vendredi, à la sortie de la mosquée Malick Sy, près de Rebeuss, selon "L'Observateur". Les deux hommes sont établis en Arabie Saoudite et séjournent actuellement à Dakar.

Les deux hommes soupçonnés de préparer un attentat terroriste à Dakar, ont soutenu vouloir braquer un magasin d'un de leurs parents, au quartier de Rebeuss.



Mais selon la même source, les deux suspects sont membres d'une richissime famille commerçante établie entre la Médina et Rebeuss. Une enquête a été ouverte.

