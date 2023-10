Arrestation d'Amadou Bâ : Me Ciré Clédor Ly dénonce une « politique de persécution et de tentative de démantèlement d’une organisation politique, par l’État du Sénégal"

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

La purge des responsables du parti Pastef dissous par un décret présidentiel du 31 juillet et qui fait l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême, se poursuit. Un des rares membres du directoire de l’ex Pastef actuellement en liberté, Amadou Bâ, a été arrêté dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre 2023, par des éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie, alors qu’il venait tout juste de sortir des studios de la télévision du groupe Dmédia (la Sen TV), après sa participation émission « Ndoumbélane ,» dont il était l’un des invités. La nouvelle de son interpellation a été rendue publique par son avocat, Me Ciré Clédor Ly, à travers un message partagé sur les réseaux sociaux, quelques minutes après cette arrestation.



« Je viens d’être informé qu'Amadou Bâ du Pastef, membre du directoire du parti Pastef, vient d’être arrêté par la Section de Recherches », a annoncé l’avocat, Me Ciré Clédor Ly, qui dénonce une « politique de persécution et de tentative de démantèlement d’une organisation politique, par l’État du Sénégal ». En effet, faisant un lien entre cette interpellation et la purge des responsables du parti dirigé par le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, lui-même en détention depuis 31 juillet, il déclare que « tout le monde y passera avant le 25 février 2024. Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée sur les raisons de cette arrestation ».







Source: Sud Quotidien

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook