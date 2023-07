Arrestation d'Ousmane Sonko/ Manifestations à Kafountine: La circulation perturbée

Les rues de Kafountine sont, à l'instant, le terrain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des jeunes protestataires ont bloqué les routes en y mettant le feu et en érigeant des barricades. Ils réclament avec véhémence la libération immédiate et sans condition du leader du parti Pastef.



L'arrestation d'Ousmane Sonko, survenue à son domicile à Dakar, a eu lieu le vendredi 28 juillet, suscitant une vive réaction dans le pays. Il est accusé de "vol de téléphone portable" et "appel à l'insurrection". Les motifs d'inculpation ont été confirmés par le procureur général de la République, qui a déclaré que des actes, déclarations, écrits et images constituaient des éléments pénalement répréhensibles.



Toutefois, ces manifestations ont également eu des répercussions sur la vie quotidienne des habitants de Kafountine. Les usagers de la route, pris dans les échauffourées, ont exprimé leur préoccupation quant à la perturbation de leurs activités quotidiennes. Ils appellent à une intervention rapide et adéquate des autorités pour rétablir la tranquillité dans la région.



Birame Khary Ndaw