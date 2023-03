Arrestation d’enseignants et d’élèves : Le Cusems dénoncent des «dérives liberticides» Le Cadre unitaire du syndicat des enseignants du m o y e n - s e c o n d a i r e (Cusems) a fait face à la presse hier pour dénoncer l’arrestation de certains de ses membres et des élèves. En revenant sur les événements passés, le Ndongo Sarr et ses camarades crient leur mécontentement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 10:35 | | 1 commentaire(s)|

«Nous alertons l’opinion nationale sur des faits dont la non prise en char¬ge diligente risque de nous valoir une crise dont le système se passerait volontiers, compte tenu du contexte très chargé. Il s’a¬git de la dérive liberticide qui nous vaut l’arrestation de nombreux citoyens et particulièrement d’enseignants et d’élèves, des assassinats et tentatives d’assassinats de citoyens, de la violation de l’espace scolaire avec l’irruption de forces de l’ordre et le jet de grenades lacrymogènes dans l’enceinte de nos établissements», a d’emblée dénoncé M. Sarr.



D’après lui, «le seul tort» reproché à nombre d’ent¬re eux est d’exercer des droits consacrés par la Constitution.



«La volonté de jeter une chape de plomb sur le régime des libertés, de museler les citoyens afin de s’autoriser toutes les dérives est de plus en plus manifeste chez les autorités. Les motifs retenus contre eux constituent des broutilles au regard d’appels publics au meurtre, au saccage, à l’incendie de maisons lancés en toute impunité par des citoyens apparemment protégés. Cette citoyenneté à deux vitesses est inacceptable dans une République où les mêmes règles doivent valoir pour tous les citoyens», a décrié l’enseignant.



Aussi le Cusems condamne-t-il fermement ces dérives et exige la «libération immédiate et sans conditions de tous les enseignants et élèves détenus».

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook