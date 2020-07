Arrestation d'un faux chargé de mission: Mame Boye Diao brise le silence

Un militant de l'Alliance pour la République (Apr) qui se faisait passer pour un chargé de mission de Mame Boye Diao, a été arrêté. Sur sa page Facebook, le Directeur des Domaines a tenu à apporter quelques précisons.



« Je tiens à informer mes amis (es), sympathisants (es), à ’opinion nationale et internationale, que dans le cadre de mes fonctions de Directeur des Domaines, je ne dispose pas de CABINET, donc ne saurai avoir de chargé de missions. Cette personne malintentionnée n’est jamais venue à mon bureau, mes collaborateurs pourront en témoigner et aussi le registre des visiteurs peut être consulté à cet effet. Il est vrai que je connais cette personne, mais cette relation date de 3 mois et je l’ai rencontrée au plus, 3 fois. Prudence, prudence, prudence », a-t-il écrit.