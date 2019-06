Arrestation d'un fugitif espagnol: trois policiers sénégalais décorés par Madrid

L’Espagne a décoré jeudi trois responsables de la Police sénégalaise pour leur contribution à l’arrestation en août 2018, du fugitif espagnol Fernandez Bueno à Karang, un poste frontalier situé dans la région de Fatick, en partance pour la Gambie voisine.



Selon l’Agence de presse sénégalaise qui donne l’information, il s’agit du directeur de la Police judiciaire, le commissaire Seydou Bocar Yague, de celui de la Division des investigations criminelles (DIC), le commissaire Ibrahima Diop ainsi que le commissaire Ibrahima Senghor du Commissariat spécial de Karang.



Les responsables concernés ont reçu leur décoration des mains de la directrice des Relations internationales et des Etrangers au ministère de l’Intérieur espagnol, Helena Gorzon, laquelle a salué l’’’efficacité" des contrôles aux frontières de la Police sénégalaise.



En août 2018, la Police sénégalaise avait arrêté un ressortissant espagnol condamné dans son pays à "une peine de 26 ans et six mois d’emprisonnement ferme pour viol, meurtre et évasion".



Fernandez Bueno a été appréhendé par le commissariat spécial de Karang, "au moment où il s’apprêtait à franchir la frontière" avec la Gambie, "en sollicitation d’une correspondance régulièrement formulée par son pays".



Le mis en cause, signalé au Maroc, en Gambie puis en Mauritanie, était arrivé au Sénégal par la voie terrestre, en usant de "faux papiers d’identification".

