Arrestation de Amath Suzanne Camara: L’Apr exige sa «libération» et «Var» Sonko

Samedi 27 Juillet 2024

Amath Suzanne Camara a été déféré au parquet, ce vendredi, pour «offense au chef de l’Etat, actes de nature à jeter le discrédit sur une institution de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois». Une décision qui a fait réagir le Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Alliance pour la République, le parti dont il membre. Dans un communiqué signé par Abdou Mbow, l’Apr «condamne avec la plus grande fermeté l’arrestation arbitraire de Amath Suzanne Camara et demande sa libération immédiate et sans condition».



«Le Pastef a toujours bafoué les institutions de la République, incité à la haine, à l’insurrection, menacé les hauts fonctionnaires avec les photos des membres de leurs familles, leurs adresses. Le président du Pastef, actuel Premier ministre avait affirmé, comme étant sa profonde conviction, que fusiller les anciens Présidents du Sénégal n’aurait pas été considéré par Dieu comme un péché», rappellent les Apéristes, rapporte Bes Bi.

