Arrestation de Babacar Diop, Guy-Marie Sagna et Abdourahmane Sow: Les FDS dénoncent et exigent leur libération

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) « dénoncent, avec la plus grande fermeté, l’arrestation arbitraire » de son leader Babacar Diop et « de tous les manifestants qui n’ont fait qu’exercer un droit garanti par la Constitution : la liberté de manifestation ». Elles exigent leur « libération sans délai et tiennent Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera aux otages politiques qu’il garde entre ses mains".



Le secrétaire général de Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), Dr Babacar Diop a été arrêté par la police, ce samedi avec le coordonnateur du mouvement FRAPP / France Dégage, Guy Marius Sagna et le coordonnateur de la Cellule Orientation et Stratégie (COS M23), Abdourahmane Sow.



Cette arrestation fait suite au rassemblement prévu par les trois organisations pour protester contre le projet de réforme constitutionnelle visant à supprimer le poste de Premier ministre.

Les trois leaders sont, présentement, en garde-à-vue au Commissariat Central de Dakar.













Leral





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos