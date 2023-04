Arrestation de Bassirou Diomaye Faye, membre de Pastef : Utilisation controversée du SAID pour menacer les Impôts et Domaines Bassirou Diomaye Faye, membre du Mouvement national des cadres patriotes (Pastef), a été arrêté par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), au siège de la Direction Générale des Impôts et Domaines. Son arrestation intervient après que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a publié sur Facebook, que Bassirou Diomaye Faye était recherché par huit policiers qui s'étaient rendus à son lieu de travail pour l'interpeller. Bassirou Diomaye Faye est accusé d'utiliser le SAID pour des privilèges et pour menacer les Impôts et Domaines, avec plusieurs autres membres de Pastef, tels qu'Elimane Pouye et Waly Bodiang.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023



