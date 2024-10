Arrestation de Bougane Gueye Dany : La gendarmerie de Bakel livre sa version des faits sur un refus d’obtempérer

Se rendant à Bakel, son cortège de 13 véhicules a été stoppé pour laisser passer un convoi présidentiel, mais M. Gueye Dany aurait refusé de se conformer aux consignes des forces de l’ordre.



Face à cette désobéissance, le commandant de la compagnie de Bakel a mobilisé le peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) pour intercepter le convoi à hauteur du pont de Tourime, un village situé à 12 km de Bondji.



L’arrestation a eu lieu sans incident majeur, et M. Gueye Dany a été immédiatement acheminé vers la brigade de Bakel. L’officier de police judiciaire a pris le relais, et le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tambacounda a été informé du déroulement des faits.



Cette intervention démontre la détermination des forces de l’ordre à garantir la sécurité et le respect des consignes en toute circonstance dit la note.