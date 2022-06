Arrestation de Cheikh Bara Dolly : Dethié Fall déplore la démarche sélective de la justice sénégalaise

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a déploré la démarche sélective de la justice sénégalaise dans le traitement des dossiers. « Je fustige encore une fois cette démarche du Président Macky Sall. Vous avez tous vu un partisan de BBY menacer de mort Sonko et demander à ce qu’il soit assassiné. Et pourtant, le procureur ne s’est pas auto-saisi.



Le ministre de la Justice, qui a activé ses services pour arrêter Cheikh Abdou Bara Dolly, ne l’a pas fait contre ce partisan de Benno », a regretté Déthié Fall.



« Aujourd’hui , dit-il, ils ont arrêté un député qui est en session. On n’est plus en flagrant délit parce qu’on parle de l’ouverture d’une information judiciaire. C’est une autre procédure qui nécessitait que l’Assemblée soit saisie pour la levée de son immunité parlementaire. Mais, il ne l’a pas fait. Pour dire que Macky ne s’intéresse pas à la loi. La loi, c’est selon son désir du moment. »