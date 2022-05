Arrestation de Gas El Salvador : Aaar Linu Bokk/Saint-Louis en sit-in, ce 12 mai Cette dernière semaine a été marquée à Saint-Louis, par l'affaire opposant Gas-el Salvador au Ministre maire Mansour Faye, devant Mme le procureur de la République de Saint-Louis, après que la chaîne BBC a présenté la fille du puissant ministre maire comme une jeune sénégalaise entrepreneure. Une plateforme d’activistes informe l'opinion nationale et internationale que " tout ceci n'est que de la manipulation. Puisque, Gas et sa famille n'ont été demandeurs de rien. Ces activistes projettent d'organiser un sit-in le 12 mai pour que " justice soit rétablie pour Gas El Salvador."

« Des citoyens sénégalais, dont Gas, nous ont permis de découvrir que celle qui est présentée comme un modèle, n'en est pas réellement un puisque son seul mérite est d'être la fille du beau-frère du Président, Mansour Faye. Sans cela, elle ne se permettrait jamais de gérer une telle fortune qui lui permet d'avoir une ferme et surtout d'acheter des maisons à des centaines de millions de nos francs, alors qu'elle n'a paradoxalement jamais travaillé après ses études aux USA", indique la plateforme dans un communiqué.



"Au demeurant, avec le tollé que cette affaire a suscité tant au niveau national qu'international, suite à la mise en garde à vue du sieur Gas, le ministre maire a retiré un des chefs d'accusation qu'est la diffamation. En effet, l'accusé n'a pas eu de difficultés pour brandir les preuves de ses allégations qui sont connues de tous. C'est connu de tous les Sénégalais, adeptes de la bonne gouvernance et épris de justice : la fille n'est qu'un prête-nom", note le collectif d'activistes.



"Il ne restait plus qu'à raser les murs face à cette déconvenue médiatique. En lieu et place, le ministre pour se soustraire à la clameur publique, vient de poser un autre acte qui l'honore guère. Ne voulant plus que le procès se tienne ou pour des raisons qui lui sont propres, il s'est permis d'instrumentaliser la famille de Gas el Salvador en leur envoyant des émissaires. Cependant, pour refaire une image déjà écornée, il en faut plus ! Il a usé de stratagèmes pour faire venir la famille de Gas chez lui, a pris des photos, pour ensuite nous faire croire que celle-ci était venue présenter des excuses", précisent-ils.



D’après Ndarinfo, la plateforme informe l'opinion nationale et internationale que " tout ceci n'est que de la manipulation et que Gas et sa famille n'ont été demandeurs de rien. Dos au mur suite à la pression des Saint-Louisiens et des Sénégalais en général, il a voulu trouver une échappatoire et s'est servi de la souffrance des parents de l'activiste informateur, celui qui a dit tout haut ce qu'un bon nombre de sénégalais murmurait tout bas".



Elle fait part, par ailleurs, de l'organisation d'un sit-in ce 12 mai, pour que " justice soit rétablie pour Gas El Salvador".



