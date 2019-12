Arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie: Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop exige la libération des manifestants La nouvelle coordonatrice de la plateforme Aar Li Nu Bokk, Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop exige la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, arrêtés vendredi dernier pour avoir manifesté sans autorisation, jusqu’au Palais.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 08:26

« Ils sont 9 à avoir été arrêtés. Ils ont déposé leur lettre d’information et ont manifesté. Ils ont réussi à aller jusqu’aux grilles du palais, malgré cet arrêté en porte-à-faux avec la Constitution. Nous soutenons entièrement leur démarche et exigeons qu’ils soient libérés sans délai », a dit Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop sur la RFM.



Et de souligner, « des partisans du pouvoir, notamment des étudiants de l’Apr et des proches du maire de Guédiawye ont manifesté dernièrement jusqu’au Palais. Ils ont été arrêtés, puis libérés quelques heures seulement après. Nous demandons le même traitement pour nos camarades ».



