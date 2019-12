Arrestation de Guy Marius et Cie: « Le régime plonge dans l’autoritarisme »

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

L’arrestation des membres de Aar Li Nu Bokk vendredi dernier au palais présidentiel, dont celle du désormais iconique Guy Marius Sagna, a provoqué l’indignation dans le camp de Khalifa Sall.



Sa coalition, Taxawu Senegaal, condamne fermement la mesure prise par les autorités sénégalaises, d’enfermer les contestataires. L’ancien maire de Dakar estime qu’il s’agit là d’une « violation des droits les plus élémentaires du citoyen », arguant que les activistes marchaient pacifiquement pour protester contre la hausse du coût de l’électricité.



Ainsi, Khalifa Sall et ses pairs exigent la remise en liberté immédiate et absolue de tous les détenus. Ils invitent également l’opposition et les mouvements citoyens « à prévenir la métamorphose du régime, qui plonge progressivement dans l’autoritarisme »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos