Arrestation de Kabirou Mbodje : L’AS persiste avec des preuves L’As est revenu sur les démentis formulés par la direction de Wari contre le journal. Cette fois ci; le journal est allé plus loin avec des preuves à l’appui. »Nous avons procédé à l’arrestation de Monsieur Kabirou Mbodje, titulaire du passeport français numéro 16DPS12… (nous avons choisi de ne pas divulguer le reste, Ndlr) pour le présumé délit d’escroquerie, conformément à l’article 520 du Code pénal et suivant la plainte 1761/2018 déposée à la police de Ibiza« , informe le Pv de police, repris par L’AS en fac similé.



Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Août 2018 à 15:21 | | 2 commentaire(s)|

Plus loin, le journal avance même que Kabirou Bodji a été présenté devant le juge où il a nié les faits devant son accusateur.





