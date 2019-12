Arrestation de Luc Nicolaï 48 h: Le camp d’Ama Baldé réagit

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Le camp d’Ama Baldé a réagi suite à l’arrestation de Luc Nicolaï, hier à Thiès. Il estime que cette interpellation n’entrave en rien le contrat paraphé avec la structure Luc Nicolaï and Co, informe iRadio.



Selon la même source, Ama Baldé va poursuivre son plan de préparation de son combat contre le roi des arènes Modou Lô.



Pour rappel, Luc Nicolaï a été interpellé dans l’affaire de la drogue placée dans une chambre à l’hôtel Lamatin Beach de Saly. Il a été condamné à 5 ans de prison dont 1 an avec suris et une amende de 300 millions de F CFA.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos