Arrestation de Luc Nicolaï: Un de ses avocats explique les dessous de la procédure et annonce le dépôt d’une demande de mise en liberté

Vendredi 20 Décembre 2019

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï a été arrêté hier en début de soirée et placé en détention à la Brigade de gendarmerie de Thiès, suite à un mandat d’arrêt lancé contre lui par la justice dans l’affaire dite de la drogue de l’hôtel Lamatin Beach. Les avocats qui assurent sa défense, ont effectué le déplacement à son lieu de détention pour lui apporter une assistance. L’un d’eux, Me Baboucar Cissé en l’occurrence, est revenu sur les détails de cette procédure qui prive son client de sa liberté.



« Luc Nicolaï a été interpelé hier par la Section de Recherches de la Brigade de gendarmerie de Thiès à son domicile à Mbour. Ce, en exécution d’un mandat d’arrêt qui a été décerné contre lui par la Cour d’appel de Saint- Louis, dans sa décision n du 24 octobre 2017. Il va être déféré au parquet de Mbour, parce que simplement, le mandat a été transmis aux fins d’exécution au niveau du parquet de Mbour », détaille l’avocat. Et Me Cissé d’annoncer qu’ils vont introduire auprès du Procureur de la République, une demande de mise en liberté : « Luc a été condamné à 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis. Il a déjà a purgé deux ans, en principe il lui reste deux ans à purger. Il avait bénéficié d’une liberté conditionnelle qui lui a permis de recouvrer la liberté et il s’est bien conformé à cette libération. Donc, je ne vois pas en quoi on doit le garder encore en prison pour deux ans, alors qu’il est un opérateur économique, régulièrement domicilié au Sénégal.



Ne pas le mettre en liberté, serait de nature à troubler l’ordre public. Par conséquent, nous pensons qu’il y a lieu de faire une demande de liberté provisoire dans ce sens. Nous allons examiner la procédure adéquate pour lui permettre de recouvrer rapidement la liberté ».



