Arrestation de Patricia Mariame Ngandoul - Son époux Biram Souleye Diop a pris la fuite, mais est recherché par... Patricia Mariame Ngandoul est dans de sales draps. Arrêtée pour plusieurs délits. Son époux, Biram Souleye Diop, pour ne rien arranger, a pris la fuite et éteint ses téléphones portables depuis 72 heures.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon nos sources, Biram Souleye Diop est activement recherché par la police, lui a qui abandonné son épouse et éteint ses téléphones portables depuis trois (3) jours.



Son épouse, née Patrica Mariame Ngandoul qui clame son innocence et récuse toute appartenance à un parti politique a demandé à sa stagiaire commerciale à Sen Set Group, Fatoumata Traoré, de lui acheter une puce avec sa carte d'identité.



La stagiaire a affirmé elle aussi qu'elle l'a fait de bonne foi, mais ne savait pas à quelle fin sa supérieure hiérarchique lui demandait ce service.



En difficulté, son époux n'a trouvé rien de mieux que de prendre la poudre d'escampette. Introuvable dans son domicile, encore moins au lieu de travail. Alors que son épouse est toujours dans les liens de détention. Mais il est dans le collimateur des limiers qui ont commencé la chasse à l'homme.



La police depuis trois jours n'arrive pas à le joindre, alors que d'habitude il était joignable au 77 552xxxxxxxxx.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos