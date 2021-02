Arrestation de Sonko : Après les blessés, les dégâts matériels commencent ! Et bonjour les premiers dégâts ! ça se corse dans l’affaire de l’arrestation de Sonko. Après les premiers les blessés, les dégâts matériels commencent !

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs voitures ont été détruites avec les échanges de jets de grandes lacrymogènes et de pierres. On pouvait aussi apercevoir un véhicule brulé avec des fumées et des flammes.



Parmi les populations riveraines, certaines sont sorties pour demander à la police de leur laisser faire entrer les automobiles dans les garages. Mais avec la tension, il semblait difficile d’accéder à cette requête sans faire de blessés.



Selon le porte-parole de leader du Pastef, Sonko n’a pas été arrêté et même des opposants et la société civile comme Thierno Bocoum et Cheikh Tidiane Dièye sont venus lui exprimer leur solidarité. Ils étaient à l’intérieur du salon de Sonko.



Grièvement blessé, un militant est actuellement évacué aux urgences…



