Arrestation de deux employés de VICAS pour vol de couvercles d'égout : Les responsables de l’entreprise condamnent et rassurent… VICAS, une entreprise sénégalaise reconnue dans le secteur de l'assainissement, traverse une situation délicate après l'arrestation récente de deux de ses employés pour vol de couvercles d'égout. Cet événement a provoqué une onde de choc au sein de l’entreprise et dans la communauté, soulevant des questions sur l'intégrité et la supervision des opérations.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration, VICAS a exprimé sa profonde préoccupation face à l'incident, soulignant son engagement envers l'intégrité, la transparence et la responsabilité. La société a fermement condamné les actes des employés impliqués et a pris des mesures immédiates pour suspendre les individus incriminés.



« L'arrestation de Papa Abdou Karim Mbengue et Abdou Diouf est un événement extrêmement regrettable et isolé. VICAS condamne fermement tout comportement illégal et s'engage à coopérer pleinement avec les autorités pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les employés impliqués ont été suspendus immédiatement », a-t-elle déclaré.



VICAS a également souligné que les employés en question étaient des éboueurs manuels sous contrat à durée déterminée, bénéficiant d’avantages tels que la prise en charge médicale et des primes de rendement. Leur contrat touche à sa fin dans quelques mois, et ils étaient en service régulier au moment des événements présumés, travaillant dans des tâches assignées de nettoyage des canaux.



« Nous tenons à préciser que les deux employés mis en cause sont des éboueurs manuels sous contrat à durée déterminée (CDD), bénéficiant d’une prise en charge médicale et de primes de rendement attractives. Leurs contrats arrivent à terme dans quelques mois. Les éboueurs étaient en service à Grand Yoff pendant les heures de travail de 08h à 16h et devaient faire partie de l’équipe chargée de curer les canaux à Pikine le lendemain », a-t-elle ajouté.



La société a exprimé son incompréhension et son indignation devant le fait que ces employés aient été impliqués dans des activités illicites en dehors de leurs heures de travail et loin de leur lieu de service prévu.



« Il est donc incompréhensible et inacceptable que ces agents, censés être au repos, se retrouvent en pleine nuit dans leur quartier de la Médina, commettant des actes répréhensibles en dehors de leurs heures de travail. VICAS ne saurait cautionner de tels actes et décline toute responsabilité », a-t-elle précisé.



En réponse aux préoccupations de ses partenaires et de la communauté, VICAS a réaffirmé son engagement à maintenir la confiance en adoptant des mesures strictes pour assurer l'intégrité de toutes ses opérations. La société s'engage à maintenir une communication ouverte et transparente avec ses partenaires, ses clients et le grand public pour restaurer et préserver sa réputation.



Birame Khary Ndaw







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook