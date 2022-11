Arrestation de son chauffeur: Ousmane Sonko dément et clarifie

Le président du Pastef, Ousmane Sonko a balayé d’un revers de main l’information selon laquelle son chauffeur est mis aux arrêts à Mbour, à la suite de l’arrestation de sa garde rapprochée. D'aprés SudQuotidien, le maire de Ziguinchor clarifiant cette rumeur, explique « Mon chauffeur n’a pas été arrêté. Ce qui est vrai, clarifie le maire de Ziguinchor « c’est que mon chauffeur était parti puisqu’il a déposé plainte parce qu’il a été blessé et le véhicule qu’il conduisait était cassé. Et, il a été appelé avant-hier pour être entendu ».



« Une fois sur place, il a été entendu et la personne sur laquelle sa plainte porte avait été cueillie de chez lui pour être entendu. Cette personne quand elle était venue, a dit que elle aussi, elle reconnaissait mon chauffeur comme ayant participé au rixe et le commandant a voulu arrêté mon chauffeur, mais le procureur s’y est opposé et le chauffeur a été tranquillement libéré », a-t-il poursuivi.



Donc, conclut-il « C’est une information qui n’est pas vérifiée. Aujourd’hui, on n’a que les cinq arrestations. »

