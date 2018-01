Arrestation du chargé de mission du MFDC : Les enquêteurs exploitent les pièces à conviction saisies à son domicile

Contrairement à une certaine rumeur faisant état d’une probable libération du chargé de mission du MFDC, Omar Ampoye Bodian, est toujours maintenu en garde-à-vue depuis samedi dernier. Il avait été interpellé ce jour, aux premières heures de la matinée, à son domicile, sis au quartier de Lyndiane, par des éléments de la gendarmerie, pour nécessités d’enquête sur le massacre de Boffa Bayottes, piloté par le colonel Issa Diack de la Section de Recherches de Colobane. L’officier supérieur aux commandes de cette unité d’élite de la gendarmerie nationale, avait choisi d’opérer inopinément pour mettre le grappin sur ce cadre du MFDC.



Le dispositif de réquisition pour cette mission, avait à l’occasion perquisitionné le domicile d’Omar A. Bodian et saisi des documents et autres dossiers ‘’compromettants’’. Seulement du côté des pandores, l’on continue d’appliquer le principe du motus et bouche cousue. Cependant, de l’économie de bribes d’information distillées, il s’avère que les enquêteurs s’attèlent à exploiter les pièces à conviction saisies au domicile du chargé de mission du MFDC, dont le sort repose en partie sur les résultats de l’exploitation de ces pièces à conviction.



A titre illustratif, soufflent des sources avisées, les conclusions de cet exercice, couplées aux auditions en cours, permettront d’édifier davantage les enquêteurs, mais aussi de qualifier d’éventuelles charges à retenir contre Omar Ampoye Bodian, par ailleurs agent en service à la Poste de Ziguinchor.











L’Observateur