Arrestation du chef de l'agence Lamine Guèye de la BNDE, pour détournement de 30 millions FCfa

Le chef de l’agence Lamine Guèye de la Banque nationale de développement économique (Bnde), a été arrêté et déféré au parquet. Son identité n’a pas été révélée par "Libération", qui donne l’information dans son édition de ce mardi 3 décembre 2024.



Le journal, repris par "Seneweb", se limite à rapporter que le mis en cause est poursuivi pour accès frauduleux à un système électronique, faux et usage de faux et détournement portant sur 30 millions de francs Cfa. « Grâce à un système frauduleux », détaille la même source, le chef d’agence se faisait des virements irréguliers, « avant de récupérer les fonds détournés ».



Libération souligne que le banquier indélicat est tombé en même temps que deux complices.