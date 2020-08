Arrestation et évasion spectaculaires: dressé pour trafiquer de la drogue, un chat s’échappe de la prison Un félin a été capturé samedi à la prison de haute sécurité Welikada de la capitale Colombo, a indiqué un responsable policier. Un sachet en plastique attaché à son cou contenait près de deux grammes d'héroïne, deux cartes SIM et une carte mémoire.

Un chat intercepté dans la principale prison du Sri Lanka en tentant d'y introduire de la drogue et des cartes SIM s'est échappé de l'établissement pénitentiaire, ont rapporté lundi la police et la presse locales.



D'après le journal Aruna, le petit trafiquant s'est évadé dimanche de la pièce de la prison où il était retenu. Les autorités pénitentiaires n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.



La prison a détecté ces dernières semaines un nombre croissant de jets de sachets de drogue, de téléphones portables et de chargeurs de téléphone par-dessus les murs de l'établissement à destination des détenus.



La police sri-lankaise a saisi la semaine dernière un aigle soupçonné d'être utilisé par des trafiquants de drogue pour distribuer des narcotiques dans une banlieue de Colombo.



La drogue est un fléau sociétal majeur au Sri Lanka. Des agents chargés de la lutte contre ces substances illégales ont été accusés d'avoir revendu aux trafiquants des drogues confisquées par les forces de l'ordre.

