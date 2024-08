Arrestation pour escroquerie : Un entrepreneur et un commerçant derrière les barreaux Deux individus sont poursuivis pour le même délit : l’escroquerie. Face aux difficultés économiques et à l'absence de marchés, M. Diop, un entrepreneur de 44 ans, a choisi une voie malhonnête pour s'enrichir. Il a perçu la somme de 2,8 millions de francs de la part de S. Kh. Sène en échange de la fabrication d'un passeport portugais. Cependant, après avoir reçu cet argent, M. Diop n'a pas honoré sa promesse.

Selon le quotidien L’As, la victime, se sentant flouée, a déposé plainte auprès de la Division des investigations criminelles (DIC). Lors de son interrogatoire, M. Diop a admis les faits, tout en accusant son collaborateur, Ch. Ng, résidant en Norvège.



Néanmoins, ces allégations n'ont pas convaincu les enquêteurs, qui ont placé M. Diop en garde à vue avant de le déférer au parquet pour escroquerie.



Dans un autre cas, selon toujours L'As, P. D. Kâ, un commerçant, a encaissé 2,5 millions de francs pour l'achat d'un véhicule destiné à C. Wade, puis a disparu. Ce dernier, apprenant que le commerçant était déjà en prison pour une affaire similaire, s'est rendu à la DIC pour porter plainte.



P. D. Kâ a été extrait de sa cellule pour une nouvelle audition, au cours de laquelle il a reconnu les faits et sollicité un moratoire, que la victime a refusé. Il a donc été à nouveau déféré au parquet pour abus de confiance portant sur 2,5 millions de francs.





