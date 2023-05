Arrestations après des actes de vandalisme : La famille du gars, dont la photo illustre les articles de presse, dément son implication et précise... Après la publication de l’article concernant l'avènement d'actes de vandalisme et de détention d’armes à feu, la famille d’une des personnes, dont la photo a servi d’illustration des articles de presse, dément son implication dans cette affaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 18:36 | | 1 commentaire(s)|

La famille de l’individu dont la photo a servi d’illustration des faits, précise que celui-ci, se trouve présentement à Mbour avec sa femme, ses enfants et sa maman. En plus, il s’apprête même, à voyager vers l’étranger.



Encore, sa famille outrée, dit que cette personne, dont la photo circule sur les sites internet et réseaux sociaux, n’était même pas au courant de cette affaire.



A retenir que des information ont fait état de voitures et de maisons incendiées, tout en révélant que les forces de l'ordre semblent intervenir en mode fast-track, pour neutraliser les malfaiteurs. Au total, 27 personnes ont été arrêtées. Mais chose surprenante, sur ces 27 suspects, les 17 ont avoué venir de Bignona.



La Police a réussi à mettre la main sur un 2e suspect, qui aurait pris part à ces scènes de violence et de pillage. Depuis trois jours, des véhicules et maisons ciblés sont attaqués et incendiés.



De sources sécuritaires, cet individu a été appréhendé ce matin, à la Cite Keur Gorgui, en possession d’une arme par leurs éléments. Et sur les 27 arrêtés hier, les 17 ont avoué venir de Bignona.





