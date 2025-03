Arrestations « arbitraires », interdictions de sortie du territoire : Le FDR appelle à une mobilisation contre la « dérive autoritaire » Le Mouvement des Femmes du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), a exprimé sa ferme opposition aux répressions menées par le gouvernement actuel du Sénégal, en particulier les arrestations arbitraires, les interdictions illégales de sortie du territoire et les licenciements abusifs.

Lors d’une conférence de presse organisée ce lundi, le mouvement a dénoncé les dérives politiques du gouvernement, qu’il accuse de transformer la démocratie sénégalaise en dictature.



Le Mouvement des Femmes du FDR critique vivement les arrestations sans fondement, devenues monnaie courante sous le régime en place. Ce gouvernement est qualifié de « régime désemparé » et d’opportuniste, ayant sapé les acquis politiques, économiques et diplomatiques du pays. « Le peuple sénégalais souffre, et c’est cette souffrance qui nourrit le slogan populaire « MOSS DEM », qui gagne de plus en plus de terrain sur les réseaux sociaux », a déclaré la présidente Mme Fatou Thiam, qui a formulé comme devise : « Un peuple, un voyageur, un menteur et des manipulateurs ».



L’une des accusations majeures concerne la manipulation du système judiciaire par le gouvernement, pour accuser à tort des citoyens innocents, qu’il désigne comme boucs émissaires. Le FDR dénonce également l’absurdité de la loi d’amnistie, qu’il considère comme un instrument destiné à protéger les responsables politiques au pouvoir, et appelle à son abrogation, pour permettre à la justice de rendre des verdicts clairs et impartiaux.



Le mouvement se montre également préoccupé par les interdictions de sortie du territoire, qu’il juge illégales et injustifiées. Selon le FDR, ces mesures sont une preuve supplémentaire de la volonté du régime de renforcer son emprise sur le pays, au détriment des libertés fondamentales. « Le droit constitutionnel à la liberté de circulation est aujourd’hui violé », a insisté Fatou Thiam.



Le Mouvement des Femmes du FDR a aussi dénoncé une vague de licenciements abusifs touchant de nombreux Sénégalais, principalement des pères et mères de famille, qui se retrouvent dans une situation de précarité accrue. « Ces licenciements ont des conséquences dramatiques sur l’avenir des familles et exacerbent la crise sociale », a-t-elle précisé, réclamant réparation et la fin de la règle implicite, selon laquelle l’appartenance politique détermine l’accès à l’emploi public.



Face à ces dérives, le Mouvement des Femmes du FDR appelle le peuple sénégalais à se mobiliser pour défendre les principes républicains. « Nous luttons pour un État de droit, pour une justice indépendante et pour une gouvernance transparente », a souligné Fatou Thiam. Le mouvement prévient que toute tentative de dissimuler l’incompétence du gouvernement sous un voile de dictature, sera rejetée.



En conclusion, le Mouvement des Femmes du FDR a lancé un appel à la résistance pacifique et déterminée, proclamant : « Debout pour la République ! » et exhortant les Sénégalais à se lever contre les tentatives d’oppression.



