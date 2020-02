Arrestations de 12 mineurs à Saint-Louis : la famille d’Amadou Bâ, le seul élève de la bande, demande la clémence des autorités Parmi les 31 personnes qui avaient été arrêtées lors des manifestations des pêcheurs de Guet Nadr, à Saint-Louis, figurent 12 mineurs. Parmi ces jeunes, il y a Amadou Ba, le seul élève de la bande. Sa famille dans le désarroi demande la clémence des autorités pour que le jeune homme âgé de 14 ans puisse poursuivre ses études.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

« Le jour des évènements, il était allé raccompagner sa sœur, c’est au retour qu’on l’a arrêté, alors qu’il devait passer les compositions le jeudi suivant. Actuellement, il est complètement déboussolé et passe tout son temps à pleurer. Nous demandons vraiment la clémence de l’Etat pour que ses études ne soient pas sacrifiées », a dit sa tante, sur la RFM, ce jeudi.

Le siège de l’OMVS, l’agence de la Senlec ont été saccagés et plusieurs voitures brûlées lors de ces manifestations des pêcheurs qui réclamaient des licences de pêche.



