Arrestations de Pape Ndiaye et Babacar Touré : L’Anpels invite l’Etat à revoir sa copie l’Association nationale de la Presse en Ligne du Sénégal (Anpels) regrette l’arrestation des journalistes Pape Ndiaye de Walf et Babacar Touré de Kewoulo dans l’exercie de leurs fonctions.



L’Anpels invite ainsi les autorités à plus de circonspection quant à l’arrestation de journalistes qui ne font que leur travail,nonobstant la situation délètère mettant aux prises les acteurs politiques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

L’Anpels qui suit avec intérêt l’arrestation de ces deux journalistes est d’avis qu’aussi bien l’Etat que nos confrères épinglés ,doivent se donner des concessions afin que l’ultime recours ne soit la prison mais bien le tribunal des pairs qui est mis sur pied pour statuer en de pareilles occasions.



Soucieux du droit du public à l’information et de la responsabilité qui sied au métier de journalistes, l’Anpels regrette qu’à quelques encablures de la célébration de la liberté de presse qui se déroulera le 03 mai prochain, que des journalistes soient arrêtés comme de vulgaires individus et dont le seul tort est de s’acquitter de son travail.



Le 3 mai sert à rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l’éthique professionnelle.



Tout aussi importante, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l’abolition de la liberté de la presse. C’est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d’une histoire.



Pour ce faire et pour éviter que le Sénégal qui était une vitrine de la démocratie en Afrique au Sud du Sahara ne soit la risée du monde en matière de restriction de la liberté de la presse, il est important que les autorités du pays prennent la pleine mesure du maintien de ces journalistes en prison.



L’Anpels qui appelle nos confrères à plus de vigilance dans le traitement de l’information, invite par la même occasion à l’Etat à libérer leurs pairs et à laisser le tribunal de pairs statuer sur les présumés cas de diffamation collés aux journalistes.



Aliou Top Président de l’Anpels (Association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal).





La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook