Arrestations en Guinée Bissau : Le syndicat des pêcheurs sénégalais proteste et charge l'Etat

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019

« Les pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée Bissau n’ont commis aucune faute ». C’est la position du Syndicat national autonome des pêcheurs sénégalais. Selon son secrétaire général, les professionnels de la mer respectent les accords signés avec la Guinée Et l’arraisonnement à répétition des pirogues, appartenant à des pêcheurs sénégalais cache une autre raison.



Moustapha Dieng demande à l’Etat du Sénégal de prendre ses responsabilités. « Il y a des accords de pêche entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Ce qu’on demande aux pêcheurs sénégalais, c’est d’acheter des licences qui leur donnent le droit de pêcher. Avant, ils allaient directement en Guinée Bissau verser l’argent et acheter les licences. Donc du côté sénégalais, l’administration a pensé qu’il fallait essayer d’harmoniser pour trouver d’autres solutions.



Disons, exiger que les pêcheurs viennent verser l’argent au niveau de la direction de la pêche maritime du Sénégal et que le Sénégal s’occupe désormais de ses licences, en espérant que ça va régler le problème », a protesté Moustapha Dieng.



