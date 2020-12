Arrestations en banlieue dakaroise: Deux charretiers et un maçon tombent avec de la drogue La Police des Parcelles assainies a mis fin aux agissements d’une bande de trois trafiquants de drogue. Il s’agit de deux charretiers, M. Diop et D. Gningue, et d’un maçon nommé D. Coulibaly. Les mis en cause ont été alpagués au quartier Grand Médine par les limiers du Commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Décembre 2020 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon les sources de « L’As », les hommes du Commissaire Thierno Diop et des éléments de la Brigade de recherches ont interpellé ces trois individus au cours de leur traditionnelle opération de sécurisation, le 16 décembre dernier. Ayant eu vent d’un important réseau de trafic de chanvre indien, ils ont fait une descente inopinée au niveau du ranch à cheval, où les quidams avaient établi leur quartier général.



La descente sur les lieux a permis aux limiers de découvrir du chanvre indien dissimulé dans une charrette remplie de poubelles. La drogue saisie est composée de 64 cornets de chanvre indien.



Interrogés sur la provenance du produit prohibé, les mis en cause tentent de se disculper, en déclarant que le chanvre indien appartient aux nommés Th. M et C. Faye, deux dealers habitant le secteur. Mais cette ligne de défense n’a pas convaincu les policiers, qui les ont placés en garde-à- vue, avant de les déférer au parquet.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos