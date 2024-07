Arrestations, extorsions, corruption: Les conducteurs de motos lancent un appel au Ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine

Des arrestations abusives et des extorsions dénoncées

Les conducteurs de motos au Sénégal lancent un appel urgent au ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, face aux arrestations quotidiennes et aux demandes de paiement qui se multiplient, sans justification. Selon eux, ces pratiques illégales se poursuivent sans contrôle ni contravention, les agents de police empochant directement 6 000 FCfa par moto. Le système de paiement par QR code, censé transférer les fonds directement au Trésor public, est systématiquement ignoré.



Le Plan Juub Jubal Jubanti hors service

Les conducteurs de moto affirment que le plan "Juub Jubal Jubanti", destiné à réguler et sécuriser la circulation, n'est plus appliqué par la police. Cette situation crée un climat d'injustice et de frustration parmi les conducteurs, qui se sentent victimes d'extorsion et de corruption.



Un ultimatum : L'émigration comme dernier recours

Face à cette situation désespérante, la majorité des conducteurs de motos menacent de prendre la mer pour émigrer, cherchant ainsi une échappatoire, à ce qu'ils considèrent comme une oppression systématique. Ils en appellent au ministre de l'Intérieur, pour qu'il prenne des mesures immédiates, afin de résoudre ce fléau et rétablir la justice.



Un appel à l'action

Les conducteurs de moto demandent une intervention rapide et efficace de la part du ministre de l'Intérieur pour :

- Mettre fin aux arrestations abusives et aux extorsions : Les conducteurs réclament que les contrôles soient effectués dans le respect des procédures légales, avec des contraventions officielles et des paiements documentés.

- Rétablir le plan Juub Jubal Jubanti : Ils insistent sur l'importance de relancer ce programme, pour assurer leur sécurité et réguler la circulation.

- Assurer la transparence et l’intégrité des paiements : L'utilisation du système de paiement par QR code doit être respectée pour garantir que les fonds vont directement au Trésor public, sans intermédiaire corrompu.



Cet appel des conducteurs de moto souligne une crise grave, nécessitant une action immédiate de la part des autorités. Ils espèrent que le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine répondra à leur appel et prendra les mesures nécessaires pour mettre fin à ces pratiques abusives, restaurer l'ordre et garantir la justice pour tous les conducteurs de motos au Sénégal.