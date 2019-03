Arrestations tous azimuts : Idy 2019 dénonce "une traque à l'homme"

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019 à 08:59 | | 2 commentaire(s)|

Entre intimidation, arrestations et placement sous mandat de dépôt, Les Échos n'est pas loin de penser que "le sort s'acharne sur Idrissa Seck". En plus de perdre l'élection présidentielle, le candidat de la coalition Idy 2019 voit ses hommes jetés dans les filets de la Justice.



Plusieurs de ses responsables sont victimes d'une "traque à l'homme digne d'une "dictature" entre Dakar, Thiès et Ziguinchor. Résultat des courses, 11 d'entre eux sont déjà en prison et 6 en garde-à-vue. Sans parler de Ousseynou Guèye arrêté hier puis relâché à Thiès.















Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos