Arrestations tous azimuts de militants du Pastef : Yewwi dénonce un acharnement provocateur

Yewwi Askan Wi est hors de ses gonds et pour cause. Dans un communiqué reçu hier à la Rédaction, la coalition dit avoir constaté des persécutions et des arrestations tous azimuts dans les rangs du parti Pastef / les Patriotes. Lesquelles arrestations, ont-ils remarqué, se sont intensifiées ces derniers jours, sur quasiment toute l'étendue du territoire." Les dernières en date se sont produites à Diourbel, ce samedi 4 février 2023, à l'encontre de militants qui s'adonnaient à une activité régulière de sensibilisation des jeunes, notamment les primo-votants, sur l'importance de s'inscrire sur le fichier électoral ", a regretté la coalition Yewwi Askan Wi, relate "L'As".



Outrée par ces arrestations qui viennent s'ajouter à celles ayant émaillé la convocation de Ousmane Sonko, le 2 février dernier, devant le tribunal de Dakar, dans le cadre de son procès en diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang, la coalition Yewwi Askan Wi a dénoncé avec véhémence, une stigmatisation et un acharnement provocateur sur les militants d'un parti membre. Sous ce rapport, elle a exigé l'arrêt sans délai, de ces agissements d'un autre âge.



Par ailleurs, la coalition Yewwi Askan Wi a appelé l'État, à travers les forces de défense et de sécurité, à faire preuve de retenue afin d'éviter tout risque d'embrasement qui serait, d'après elle, préjudiciable à la paix sociale. " Au même moment, l'APR de Macky Sall continue de dérouler tranquillement des activités similaires, sous le prétexte d'une vente de cartes de membres ", a tonné Yewwi Askan Wi qui, par la même occasion, a réaffirmé le nécessaire respect des règles de la démocratie et des droits de l'opposition au Sénégal.



Enfin, Yewwi Askan Wi dit tenir l'opinion nationale et internationale informée " des dérives continues du pouvoir agonisant de Macky Sall, susceptibles de compromettre la stabilité du Sénégal ".