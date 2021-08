Arrêt des rotations du bateau Aline Sitoe Diatta »: Le DG de Cosama donne les raisons Le bateau Aline Sitoe Diatta a été immobilisé depuis mars 2020. Il ne fait plus la navette entre Dakar et Ziguinchor. Hier, les médias se sont emparés de l’affaire, dévoilant les raisons de cette « disparition ».

Mactar Fall, Directeur Général de Cosama, la société qui gère le bateau, Interviewer par Libération, a évoqué la Covid 19 pour justifier l’arrêt des rotations. « Le navire Aline Sitoé Diatta a été arrêté en mars 2020 suite à un cas suspect de coronavirus découvert à bord », dit-il.



« Le bateau Aline Sitoe Diatta est risqué. Parce que, constitué à 50% de cabines et sa climatisation est centrale. Donc l’air va tourner dans tous les sens, si jamais il y a un cas de Covid 19, ce serait 500 personnes qui seraient dans l’obligation de faire des tests en plus de l’isolement. C’est pour cela qu’après la évaluation, nous avons jugé nécessaire de mettre en service Aguène et Diambogne qui sont plus appropriés en cette période de pandémie », précise-t-il.



D’après lui, le navire est actuellement au port de Dakar et pour sa reprise, il préconise le pass sanitaire. « Je préfère qu’on exige le pass sanitaire, malheureusement il n’est pas encore en vigueur au Sénégal. Le bateau n’a pas une panne technique, il est immobilisé à cause de la pandémie », conclut-il.



