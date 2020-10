Arrêté avec 150 grammes de chanvre indien: Un homme de 71 ans prétend qu’il voulait les offrir à ses amis «Baye Fall» pour le Magal Malgré son âge avancé (71ans), Djadji Camara refuse de consacrer le reste de sa vie à la prière. S’activant dans le trafic de drogue, il a acheté 150 grammes de chanvre indien pour l’amener au Magal de Touba. Arrêté, il a comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour offre ou cession de chanvre indien.

A 71 ans et père de deux enfants, Djadji Camara n’est pas un exemple à suivre. Alors qu’il doit se rendre au Magal de Touba, il va se payer de la drogue pour l’apporter à ses condisciples «Baye Fall». C’est en cours de route qu’il a été appréhendé, samedi dernier, en possession de 150g de chanvre indien.



Attrait hier devant la barre du Tribunal de Grande Instance de Dakar, pour le délit d’offre ou cession de drogue, le prévenu a reconnu la détention de l’herbe qui tue. Seulement, il soutient qu’il voulait l’offrir à ses condisciples «Baye Fall», à l’occasion du Magal. Des propos qui ont choqué l’assistance.



Sidéré par l’attitude du septuagénaire, le substitut du procureur lui a rappelé qu’il ne pouvait pas user du chanvre indien à son âge.

« Vous, vous n’interdirez pas à votre enfant de fumer de la drogue, puisque vous en vendez », a ajouté le représentant du parquet qui a requis l’application de la loi.



L’avocat de la défense, Me Mbaye Sène, pense que c’est le malheur s’est abattu sur le prévenu, qui a deux enfants mineurs dont l’aîné est âgé de 13 ans. C’est pourquoi il a plaidé la clémence en faveur de son client.



Le juge a disqualifié les faits d’offre ou cession en détention de chanvre indien et condamné Diadji Camara à un mois de prison ferme. Le magistrat lui a signifié qu’il devait purger 2 ans de prison ferme pour un tel délit, mais compte tenu de son âge, le Tribunal s’est montré compréhensif.



« Si vous n’arrêtez pas de vendre de la drogue, vous allez mourir au gnouf. On a adouci la peine, compte tenu de votre âge, mais aussi du fait qu’on a laissé nos parents à la maison », a indiqué le juge.



Jugé coupable, il a été condamné à un mois de prison ferme en guise d’avertissement.



Avec "L'As"



