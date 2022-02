Arrêté avec 2 kg de chanvre indien: Alpha Omar Bâ prend 6 mois ferme Omar Bâ a écopé, ce matin, d’une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme. Le juge des flagrants délits de Dakar, Cheikh Mbacké Guissé a disqualifié les faits d’offre et cession de chanvre indien, initialement reprochés, en détention en vue de l’usage, avant d’être déclaré coupable.

Le prévenu, Omar Bâ a été interpellé au niveau de Zone de Captage en possession de 2 blocs de chanvre indien d’un poids d’un kilogramme chacun. À la barre, Alpha Omar Bâ a déclaré n’être mêlé ni de loin ni de près à cette affaire de drogue.



Mais, malgré ses dénégations, la représentante du ministère public a requis contre lui une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans. Le conseil du prévenu a, quant à lui, sollicité la disqualification du délit d’offre et cession, en détention en vue de l’usage et une application bienveillante de la loi pénale en faveur de son client.



Plaidoirie que le juge a suivie. Non sans ordonner la confiscation et la destruction de la drogue saisie.



