Arrêté avec 20 pièces d'Ecstasy, Djigui Soumaré, fils de ministre, libéré au bout de... Vous avez dit impunité totale? Semble s'interroger Kritik à sa Une avec Djigui Soumaré, arrêté avec vingt (20) pièces d'Ecstasy et qui finalement libéré au bout de deux semaines de détention.

Vendredi 15 Janvier 2021

Arrêté pat la gendarmerie de Ouakam, lors d'une transaction portant sur vingt (20) pièces d'Ecstasy, le 24 décembre dernier, Djigui Soumaré, qui s'est présenté à l'audition comme le fils d'un ministre et propriétaire de Ouest TV, dira uax enquêteurs qu'il sera bientôt libéré.



Deux semaines plus tard, c'est chose faite. Selon Kritik, une impunité totale qui met à rude épreuve le moral des enquêteurs.



